Carboni: “Giocare Dzeko? Bello, da tutti prendo un po’. Voglio sfruttare mie chance”

Il giovane calciatore nerazzurro ha segnato nell'amichevole contro il Salisburgo e poi ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista

Il giovane calciatore dell'Inter, Valentin Carboni, ha giocato nella gara amichevole contro il Salisburgo e ha anche segnato un gol. «Sono contento di aver giocato queste due gare. Ringrazio mister Inzaghi, il suo staff e i miei compagni. Ho avuto anche oggi il mio spazio e cerco per questo di sfruttare sempre al massimo le opportunità che ho. Diamo tutto ogni giorno per essere pronti per quello che verrà», ha detto.