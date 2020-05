Corsa e voglia matta di Inter: c’è un giocatore che ad Appiano sta impressionando Conte

C’è un giocatore che, con corsa e voglia matta di Inter, ad Appiano sta impressionando tutti. Ed è proprio chi non ti aspetti: Alexis Sanchez. Non perché il valore del giocatore sia in discussione, ma quanto perché in queste settimane era stato dato un po’ da tutti per partente. E invece il cileno è convinto di giocarsi le sue carte in nerazzurro, come scrive Tuttosport:

“Sanchez, ovviamente, resta sotto osservazione e per lui, più che per altri, sarà importante quest’ultimo scampolo di stagione che affronterà (finalmente) con un livello di preparazione uguale a quello dei compagni. Intanto il cileno marcia come una locomotiva ad Appiano: una dedizione che ha sorpreso positivamente un po’ tutti“.

(Fonte: Tuttosport)