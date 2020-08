I tifosi si taggano a Colonia. I giocatori dell’Inter: “Sappiamo che sarete con noi”

Continua la marcia di avvicinamento alla finale di Colonia. L’Inter, attraverso i suoi profili social, ha mandato un messaggio ai tifosi nerazzurri. A portarlo quattro giocatori: Eriksen, Esposito, Gagliardini e Moses.

«Tifosi, abbiamo visto che vi state tutti taggando a Colonia. Ci dispiace non avervi con noi allo stadio, ma sappiamo che siete con noi».

L’iniziativa per lanciare una delle attività social del club per la finale: “Anche da lontano siete sempre al nostro fianco: grazie a tutti i nostri Inter Fans per aver fatto sentire la loro presenza! Condividi le tue storie taggando il club e usando Colonia come posizione”.