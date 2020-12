Vieri: “L’Inter deve giocare meglio”. Ventola: “Così però vince”. Adani: “Ok andiamo a casa perché…”

Interevnuto a BoboTV, Ventola ha parlato così della vittoria dell’Inter di domenica:

“L’Inter con lo Spezia non ha giocato bene, è entrato bene Sensi ma ha tirato poco in porta. L’Inter ha provato ad inizio stagione un qualcosa di diverso che non le è riuscito. L’Inter è fatta con Conte, sappiamo come gioca Conte, con quel 3-5-2 che dà solidità. Perché una squadra non può vincere uno scudetto così? Dopo 9 anni che ha vinto la Juve, se questa è la strada giusta, la percorrerei. Mettetevi nei panni di Conte, dopo anni che vince la Juve…”.

Vieri risponde: “Se vinci partite non belle ci sta, ho giocato con l’Inter, con il Milan, con la Juve. In quelle 3 squadre, tu devi vincere e dando qualcosa in più, giochi a San Siro, è il teatro del calcio, devi dare qualcosa in più. Quando vinci devi dare un gioco, all’Inter devi vincere, quando giochi in quegli stadi devi vincere giocando un bel calcio. Vincere e giocar male non va bene, devi fare un buon calcio. A noi capitava ogni tanto con Cuper, c’è poco da fare. Non puoi giocare male sempre. Capisco che siano stanchi, giocare ogni 3 giorni non recuperi mai ma voglio vedere l’Inter giocare meglio perché ha i giocatori per farlo. La maglia pesa, devi dare qualcosa in più”.

Anche Adani risponde a Ventola: “Stai motivando un’idea che non esiste, nessun uomo al mondo vuole giocar male. Qual è il metodo migliore per vincere? Non è giocare male. Ha ragione Bobo, Conte poi ha messo Sensi e ha giocato bene. Se io analizzo, non premio per buono ciò che non è buono. La gente che segue l’Inter è emozionata di seguire l’Inter? Non mi sembra. Altra cosa: è poi sicuro che vinci giocando così? Non sei più solido, come col Napoli. Il 5-4-1 non è una scelta giusta, noi che non siamo stipendiati dall’Inter. L’Inter può vincere ma non sta facendo di tutto per vincere. Non so se ti può andare bene sempre, devi fare di meglio ed è una cosa che non dico io ma lo stesso Conte. La baracca rimane in piedi per la gente, sai perché la gente abbandona il calcio? Perché non si diverte. Mi dici perché gli interisti erano scontenti dopo Inter-Napoli? L’Inter parte favorita quasi sempre, la rosa è forte ma non possiamo non valutare lo svolgimento. A Cagliari poteva segnare 7 gol nel primo tempo, il percorso deve essere migliorato, va migliorato anche il baricentro. Non è solida, è una bugia. L’Inter non può essere credibile per creare un ciclo in Europa, è uscita due volte di fila in Europa. L’Inter può vincere? Ok, andiamo a casa. Conte sente l’obiettivo di giocare meglio, ha idee meccanizzate ma, dentro alcune scelte, farei altro. L’Inter costruisce bassa per far uscire gli avversari e colpirla. Come terzo centrocampista metterei uno di qualità, un Sensi o un Eriksen. Ok Barella e Brozovic, ma mettici un po’ di palleggio e creatività. Ti serve un Eriksen”.