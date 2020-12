Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Bobo Vieri, ex centravanti dell’Inter, ha parlato così della sua somiglianza, per caratteristiche tecniche, con l’attuale attaccante dei nerazzurri, Romelu Lukaku: “Abbiamo caratteristiche molto simili, sono d’accordo. Anche Haaland è un mancino, ce ne sono pochi nel mondo: ci sono solo loro due al mondo di centravanti di piede sinistro”.