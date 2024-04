Scudetto Inter, tre gioielli esclusivi e in edizione limitata: la collezione I M 2 STARS

In occasione della vittoria del ventesimo scudetto e della conseguente seconda stella, Nove25 celebra l’Inter con tre gioielli esclusivi

In occasione della vittoria del ventesimo scudetto e della conseguente seconda stella, Nove25 celebra l’Inter con tre gioielli esclusivi e in limited edition. Inediti campioni delle collezioni I M 2STARS presentate da Inter per l’occasione.