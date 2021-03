Giordano: “Allegri? Juve e Inter uniche a potergli garantire continuità. Lui…”

L'ex calciatore ha parlato dell'allenatore pronto a tornare in sella dalla prossima stagione

Bruno Giordano, ex calciatore, ha parlato anche del futuro di Massimiliano Allegri nel suo intervento su TMW. Le sue considerazioni: "Dove ripartirà? Non è semplice, le uniche che potrebbero garantire una certa continuità sono Juve o Inter. Lui vuole rientrare, ma sono convinto che andrà all'estero. Non sarebbe un declassamento accettare una squadra italiana, ma per me non avrebbe gli stimoli giusti. Lui vuole tentare il colpo Champions e qui è difficile. Io lo vedo più diretto all'estero, magari al Real".