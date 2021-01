Giordano: “Derby importante a livello mentale. Mi aspettavo di più dall’Inter”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dopo essersi proiettato al derby di questa sera, Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio, ha fatto un bilancio di questa prima parte di stagione dell’Inter:

DERBY – “Qualcosa potrebbe cambiare a livello mentale in caso di sconfitta. Almeno per una settimana avresti critiche e anche qualche dubbio in più. E potrebbe dare più certezze anche in vista del derby di campionato. Se perde il Milan, la sconfitta la può attutire meglio, perché ha anche l’Europa League. Se fosse eliminata l’Inter, senza Champions, EL e Coppa Italia, le critiche sarebbero maggiori”.

VOTO INTER – “L’Inter nella stagione di campionato è lì, anche se ci aspettavamo qualcosa di più. Di sicuro la valuto al di sotto del 6 per tutto il percorso, ma più del 6 se contiamo solo il campionato”.

CONTE E ORIALI – “Non so cosa è successo nel tunnel, se c’è stata qualche parola di troppo. Mi sorprende Oriali, che è sempre stata una persona equilibrata. Di sicuro non è stata una bella figura, ma lo dico per tutti e tre i protagonisti”.

(Fonte: TMW Radio)