Giordano: “Campionato in mano all’Inter. Il Milan ha sbagliato una sola partita”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della lotta al tricolore che riguarda la due squadre di Milano

"E' una stagione straordinaria per il Milan, se pensiamo da dove veniva. Pioli sta facendo qualcosa d'incredibile, così come la società, in primis Maldini. Ci sta tutto, è una squadra talmente giovane che ritrova energie in poco tempo. Io non mi priverei di nulla. E' vero che il campionato è in mano all'Inter, ma deve farsi trovare pronto se ci saranno passi falsi dei nerazzurri. Il Milan ha fatto il massimo, ha sbagliato solo la partita con lo Spezia in realtà".