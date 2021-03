GdS – Inter, Eriksen out. Sfida a 3: “Sensi cruccio Conte. Stefano ha un blocco”

Come vi abbiamo riportato, Christian Eriksen ha accusato una leggera infiammazione al ginocchio: in tre si giocano il posto

Marco Macca

Come vi abbiamo riportato, Christian Eriksen ha accusato una leggera infiammazione al ginocchio. Niente di preoccupante, per il centrocampista dell'Inter. Ma, con ogni probabilità, il danese non sarà a disposizione (quantomeno da titolare) per la sfida di domenica pomeriggio allo stadio Grande Torino contro il Torino. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono in tre a giocarsi il posto.

Il favorito è Roberto Gagliardini, sempre apprezzato da Antonio Conte per le sue caratteristiche uniche all'interno della rosa nerazzurra e per la sua capacità di inserimento e di mantenere l'equilibrio in entrambe le fase. Ma ci sono anche Sensi e Vecino a correre per la posizione lasciata libera da Eriksen.

SENSI - "Sensi infatti è il grande cruccio del tecnico, perché la stima è pari alla fragilità fisica, ma a questo punto in primis psicologica, del ragazzo. Un blocco ormai di testa, non facilitato dall'intensità feroce che Conte pretende anche in allenamento".

VECINO - "A settembre sembrava addirittura fuori dai piani tecnici. L'uruguagio è tornato in gruppo ormai da un mese e sta ritrovando le giuste sensazioni (...). La squadra sta volando e per Conte diventa difficile trovargli l'occasione. Arriverà presto nel prossimo mese".

(Fonte: gazzetta.it)