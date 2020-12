Giordano: “Inter senza piano B, Conte sbaglia. E vorrei proprio sapere da lui perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano, ex attaccante di Napoli e Lazio, ha criticato Antonio Conte per la deludente uscita di scena dell’Inter dalle coppe europee:

PIANO B – “Se l’Inter ha un piano B? No, perché non lo abbiamo visto. Ha continuato a giocare nello stesso modo, anche nel finale doveva spingere e non trovare equilibrio. Vorrei sapere perché mette sempre solo alla fine Eriksen. Perché vuole dimostrare che anche con lui non si vince? Anche l’altro giorno c’ha provato, mi sembra un giocatore di una professionalità unica”.

ESPERIENZA – “Non è così. Lukaku gioca nel Belgio, Lautaro gioca in Argentina con Messi, Vidal ha fatto la storia della nazionale cilena. Perisic ha vinto la Coppa Campioni lo scorso anno. Di sicuro se un allenatore sbaglia, anche i giocatori devono portarla a casa la partita. Avevano un girone alla portata, ma alla fine ha portato a casa solo 6 punti. Ma in Europa il percorso di Conte è stato così anche con la Juve e con il Chelsea. In Europa serve altro, chi gioca a 5 difficilmente vince”.

(Fonte: TMW Radio)