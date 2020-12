Giordano (CdS): “Napoli? Organico ampio come Inter e Juve. In attacco tanta roba”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport. Questo il suo pensiero sul Napoli e il paragone con Inter e Juventus: “Chiaramente la qualità che danno Mertens, Koulibaly e Osimhen è differente ma non penso che all’interno del Napoli ci sia carenza di talento. Per ampiezza di organico è tra le più apprezzate insieme a Inter e Juventus. Credo abbia la possibilità di recuperare il terreno, in questo periodo si è parecchio smarrito e non solo per una questione di acido lattico. Se togli un giocatore come Mertens in squadra però la differenza la senti. Io però continuo a pensare che Lozano, Politano, Insigne e Petagna siano tanta roba”.