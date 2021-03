Giordano: “Inter-Sassuolo? Protocollo centro del problema. Dopo Juve-Napoli…”

L'ex calciatore ha commentato gli ultimi sviluppi sul match che i nerazzurri avrebbero dovuto giocare domani al Meazza

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del giorno. Queste le parole sul rinvio di Inter-Sassuolo: "Il protocollo è il centro del problema. Dopo Juve-Napoli doveva essere rinnovato, altrimenti il primo che interviene cambia le carte in tavola. Credo che la Federazione sia poco presente e i presidenti fanno e disfano, facendo ciò che vogliono. Ognuno pensa alla propria squadra e non allo sviluppo del campionato in generale".