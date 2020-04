Giordano: “Lukaku meglio di Icardi, ecco perché. Mauro a Napoli sarebbe a casa sua: il motivo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Bruno Giordano ha parlato così dei migliori attaccanti dell’Inter dopo Ronaldo il Fenomeno: “Milito il migliore, mentre a Vieri è mancato il trionfo in campionato. Lukaku però è sulla buona strada. Lo preferisco a Icardi, perché sa giocare per la squadra. E’ meglio dell’argentino, almeno come approccio alla sua prima stagione”.

Milik? Con chi sostituirlo?

“Arriverà Petagna, ma non vale il polacco. Icardi con gli inserimenti degli esterni sarebbe a casa sua. Se gli chiedi di sviluppare un certo stile di gioco, non lo sa fare. Ma non tutti sono capaci a giocare per la squadra. E’ un attaccante che devi metterlo in condizione di fare gol, non è capace di inventarseli”.