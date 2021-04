Giordano: “Il Milan poteva mettere pressione all’Inter. In questo momento…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano ha parlato della lotta Champions

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano ha parlato della lotta Champions. In particolare l'ex giocatore ha affrontato il momento che sta attraversando il Milan , reduce dalla sconfitta interna contro il Sassuolo. "In questo momento se sbagli una partita ti cambia il mondo".

"Il Milan meritava di vincere col Sassuolo, poi ha perso e ha complicato la sua qualificazione. Ed è un paradosso per una squadra che poteva mettere pressione all'Inter. E' sempre dietro l'angolo il problema. Il Milan è la squadra che ha avuto più defezioni, e regalare tre titolari ora non è possibile. Le squadre più in forma sono Napoli e Atalanta".