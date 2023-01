Giordano: “Juve? Vincere darebbe al Napoli lo slancio. Anche per chi insegue…”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Bruno Giordano, ex calciatore, ha parlato così in vista del big match di domenica sera tra Napoli e Juventus: «Vincere darebbe al Napoli lo slancio. Dall'altra parte anche mentalmente per chi insegue vorrebbe dire iniziare a guardarsi più le spalle. E infatti credo che la Juve possa venire al Maradona per il pareggio e poi giocarsi tutto nel girone di ritorno. Ma attenzione: in partite del genere è impossibile fare calcoli».