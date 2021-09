Giordano: “Scudetto, Inter favorita. Italia? In avanti non abbiamo un Lukaku”

Le parole dell'ex calciatore: "Scudetto? Inter favorita. Poi Milan un passetto avanti alle altre, che metto tutte alla pari, Juve compresa"

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Bruno Giordano , ex calciatore, ha parlato così dei problemi in fase realizzativa dell'Italia e non solo.

«Ci sono periodi così. Forse in questo momento i ragazzi sono un po' leggeri e con la testa all'Europeo, come è umano e normale che sia. Fino a pochi giorni fa erano ancora a far foto a Coverciano e la testa non può essere quella dell'Europeo, quando per 50 giorni tutti hanno tirato al massimo. Non si tratta di appagamento, ma di normale curva psicologica. Sì, il problema del gol c'è ma è anche vero che noi non abbiamo un Lukaku o un Kane».