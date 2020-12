Giordano: “Inter, ci sono i presupposti per vincere. Ma occhio alla rimonta Juve”

Ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano, ex attaccante, si è detto che l’Inter di Conte abbia tutti i presupposti per vincere lo scudetto, anche se non si può escludere una rimonta della Juventus.

“Scudetto all’Inter? I presupposti ci sono, avrà solo il campionato mentre le altre avranno ancora gli impegni europei. E questo è un vantaggio. Rimonta Juventus? Si, chissà se sarà vincente. Fino all’ultima partita per me sarà dentro il discorso Scudetto, così come le milanesi. C’è da ritrovare una condizione fisica, soprattutto con Dybala. Se ritrova l’argentino come visto lo scorso anno, può fare un girone di ritorno molto importante“.

(Fonte: TMW Radio)