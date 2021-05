Giordano: “Spalletti e Allegri porterebbero grande competenza in Serie A”

Le parole dell'ex calciatore: "Sono molto curioso. Ma i due vanno messi nelle condizioni di fare il loro lavoro bene"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano, ex calciatore, ha parlato così del valzer di panchine in Serie A in vista della prossima stagione: "Sono molto curioso. Dico Spalletti, Allegri, che porterebbero grandi competenze in Serie A. Ma vanno messi nelle condizioni di fare il loro lavoro bene".