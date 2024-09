Per iniziare non ci poteva essere una partita migliore del derby di Milano...

«Iniziamo con il botto visto che è in programma anche Juventus-Napoli (oggi, altra esclusiva Dazn, ndr). Il derby è una gara super sentita e adrenalinica. Al mio fianco ci saranno Ciro Ferrara, Massimo Ambrosini e Christian Vieri, il nostro super ospite per la prima puntata. Avere con me questi grandi campioni arricchirà il racconto post match, ma allargheremo il discorso ai temi caldi del weekend partendo da una dimensione stadio-centrica. Con lo studio virtuale sembrerà di condurre da un “metaverso”».

«Inutile fare pronostici in partite del genere. Il Milan viene da sei derby persi di fila e prima o poi dovrà sfatare il tabù, ma in questo momento mi sembra una squadra fragile che si disunisce al più piccolo problema. Di fronte avrà un’Inter solida, compatta e... internazionale in tutti i sensi, che a Manchester ha dimostrato il suo valore. Per i rossoneri non sarà facile».