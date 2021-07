Giorgia Rossi esclude l’Inter: “Ecco chi vince lo scudetto. Mourinho troppo galante per…”

Lei e Diletta Leotta saranno i principali volti di Dazn nella prossima stagione. Tra le due conduttrici non c'è rivalità, ha spiegato la ex giornalista di Mediaset.

Giorgia Rossi sarà uno dei volti nuovi di Dazn. Ai microfoni di Oggi ha fatto le sue previsioni per il prossimo campionato: "Chi vince lo scudetto? Domanda prematura, c'è il mercato che può stravolgere le squadre e quindi i pronostici. In ogni caso dico Juventus: il ritorno di Allegri sommato alla voglia di rivincita la rende quasi irresistibile. La squadra rivelazione? L'Atalanta ormai è una realtà: quest'anno poi può spendere, ma ho l'impressione che le mancherà sempre qualcosa o qualcuno per vincere. Dovesse trionfare, sarebbe la vittoria della programmazione e della completezza. Mi incuriosisce la Fiorentina di Italiano. Tra i giocatori segnalo Mattia Zaccagni e Tommaso Pobega".

"Mourinho? Mi diverte, è un uomo pieno di fascino, arguzia, sarcasmo. Se li rivolgesse contro di me? Sono troppo autorinoica per offendermi. E lui è troppo galante per mancare di rispetto ad una donna. Se ho avuto una passione giovanile per la Roma? Trasmessa da nonno e papà, romanisti sfegatati. Ogni giornalista, prima di fare il giornalista, è stato tifoso. Mica siamo caduti dal cielo! Solo che lavorando diventi super partes, io mi sono immunizzata dalla fede giallorossa, ora sono laica. Imparziale", ha concluso Giorgia Rossi.