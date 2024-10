"Il Toro ha un lungo conto aperto con la Champions, dove da sempre viaggia a scartamento ridotto rispetto al campionato: appena 12 gol in 45 partite (0,26), contro i 105 in 211

(0,49) segnati in Serie A, l’ultimo vecchio ormai di quasi un anno, al Salisburgo (8 novembre). Nel mezzo, anche il rigore calciato alle stelle di Madrid, come la qualificazione contro l’Atletico del Cholo. Chi dovrebbe riposare di sicuro è Thuram, a secco da un mese dopo l’avvio scoppiettante, che finora è stato titolare 7 volte su 7. Al suo posto, Taremi, che finora ha calamitato più complimenti che gol (1). Titolare anche Zielinski, cui farà posto uno fra Mkhitaryan e Frattesi. Come già il Milan contro il Liverpool, anche l’Inter contro la Stella Rossa non riempirà San Siro: previsti non più di 60/65 mila spettatori, complice la trasferta vietata ai tifosi serbi", scrive ancora Il Giornale.