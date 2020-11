Giornale – Conte perde la sua ‘finale’, Vidal tradisce ancora: Inter, non hai imparato la lezione

Delusione in casa Inter dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro contro il Real Madrid. La squadra di Conte non riesce a ‘vendicare’ il ko di Valdebebas e dare una sterzata alla sua campagna europea: la qualificazione agli ottavi è sempre più complicata.

Il quotidiano ‘Il Giornale‘ analizza la gara e il momento no dei nerazzurri nell’editoriale pubblicato nell’edizione odierna:

“L’Inter deraglia contro il Real Madrid. Antonio Conte perde la sua “finale”, non la gioca perché non c’è squadra in questo momento. I campioni di Spagna rimaneggiati sono comunque più forti. Se fai gioco da una parte con Modric e Hazard e Kroos, e dall’altra rispondi con Gagliardini e Barella e Vidal, non c’è storia. Se poi butti fuori dal progetto Eriksen, la storia nemmeno inizia. Due squadre a immagine e somiglianza dei loro allenatori, ma l’Inter non ha neanche avuto la carica del suo tecnico, quella che dovrebbe incarnare Vidal. Voluto a tutti i costi da Conte, già tradito a più riprese dal cileno, semplicemente pazzo nell’espulsione per proteste. L’Inter non è neanche stata pazza. Non ha neanche buttato in aria il cappello. Questo scorcio di Champions è un inesorabile regredire della squadra di Conte, ancora a secco di vittorie e non più padrona del suo destino anche se ancora in corsa”.

Il quotidiano conclude: “Un disastro si è materializzato a San Siro dove un Real Madrid rimaneggiato e non certo all’altezza del suo passato si è allenato contro l’Inter. Conte e i suoi non hanno imparato la lezione di un anno fa quando furono eliminati dal Barcellona già qualificato e in ‘gita’”.