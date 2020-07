Giornale: “Conte aveva ragione. E l’Inter ha scritto un nuovo capitolo del manuale del calcio”

“Quando Antonio Conte alla ripresa del campionato dopo il lockdown disse “avviciniamoci alla Juventus, poi tutto può succedere” aveva ragione, ma solo in parte”. Apre così l’analisi de Il Giornale, nella sua edizione odierna, in merito alla sconfitta di ieri dell’Inter ai danni del Bologna. Il quotidiano spiega infatti: “Perché se la Juve è ormai irraggiungibile a 11 punti, il tecnico dell’Inter ha centrato il tutto può succedere. Tipo: scrivere un nuovo capitolo del manuale del calcio alla voce “come perdere una partita già vinta”.

E poi qualcuno si azzardi a non definire pazza quest’Inter. Fatto sta che il Bologna vince a San Siro e la banda di Conte perde un’occasione d’oro. Vincendo sarebbe arrivata a -1 dalla Lazio seconda, avrebbe tenuto a distanza l’Atalanta quarta e chissà, come vaticinato dal tecnico, avrebbe davvero potuto puntare all’impresa miracolosa. E invece rabbia, rimpianti e un retrogusto di amaro in bocca già sentito più volte”.