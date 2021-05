Cds – Conte-Inter, addio vicino: Zhang convinto di una cosa. Il tecnico aspetta…

Niente faccia a faccia e addio più vicino. Dopo due stagioni Antonio Conte potrebbe lasciare l'Inter

Niente faccia a faccia e addio più vicino. Dopo due stagioni Antonio Conte potrebbe lasciare l'Inter nonostante uno scudetto appena conquistato. Come riporta il Corriere dello Sport , il presidente Steven Zhang era convinto che l'allenatore avrebbe accettato il piano illustratogli sabato da Marotta e dagli altri dirigenti.

"Evidentemente il presidente non conosceva a fondo il tecnico. Si è isolato: lui non chiede incontri né è stato convocato. Aspetta che sia il numero uno nerazzurro a chiamarlo, ma dal cellulare di Steven la telefonata non è partita. Perché? Forse perché c'è la speranza che Antonio si convinca da solo e rientri nei ranghi. O forse, ed è questa l'ipotesi più probabile, perché c'è la convinzione che andrà alla rottura e sbatterà la porta senza bisogno di una buonuscita".