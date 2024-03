Quella volta lì non è andata nel migliore dei modi. Ed è stato l'ultimo inciampo dell'Inter, a dicembre 2023, prima di un filotto di ben 11 vittorie nel nuovo anno. I nerazzurri ritrovano il Genoa che riuscì a fermarli a Marassi tre mesi fa, consapevoli quindi che non sarà una passeggiata di salute al Meazza. Si legge su Il Giornale di oggi:

"Da Marassi a San Siro, l’Inter chiude il cerchio con il Genoa: due mesi perfetti in cui ha spiccato il volo verso la seconda stella con 8 vittorie consecutive in campionato (più 3 nelle coppe). Non casualmente, l’ultima volta che ne ha vinte almeno 9 ha poi conquistato lo scudetto (autunno 2021, allora i successi furono addirittura 11). Il Genoa è l’ultima squadra che ha fermato la marcia di Inzaghi, già solo per questo l’Inter deve fare particolare attenzione alla sfida di stasera".