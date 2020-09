il Giornale – Inter, non si può giocare in A con D’Ambrosio-Bastoni-Kolarov. E Handanovic…

L’Inter ha vinto 4-3 con la Fiorentina al termine di un match ricco di colpi di scena e che lascia diversi spunti di riflessione. “Non si può giocare in serie A con D’Ambrosio-Bastoni-Kolarov in difesa e pensare di passarla liscia, neanche contro una squadra arrivata decima nell’ultimo campionato e con 33 punti in meno. O Handanovic fa i miracoli, oppure sono dolori. Handanovic non ha fatto i miracoli e l’Inter ha sofferto per 80 e più minuti”, commenta il Giornale che poi evidenzia come a fare la differenza sia stata la panchina di Conte: “Conte rivolta la squadra, pesca in panchina risorse che due mesi fa non aveva, e rimette incredibilmente in piedi la partita. Buona la prima, anzi no: buoni solo i 3 punti”.