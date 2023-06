Giornale – Inter, dovessero arrivare 90 min per Barella? Frattesi, il Milan mette la freccia

Dalla Premier si prepara l’assalto anche al centrocampista dell’Inter. Derby per il giocatore del Sassuolo, il Milan prova a chiudere

In viale della Liberazione tremano dinanzi al possibile assalto di Arsenal e Manchester United per Nicolò Barella, che settimana scorsa aveva respinto al mittente il corteggiamento del Newcastle. Dovessero arrivare 90 milioni cosa farebbe Zhang? L'interrogativo è lecito e preoccupa i tifosi interisti, anche perché il leit motiv di Suning non è cambiato dall'anno scorso: prima si vende e poi si compra.