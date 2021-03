Giornale – Inter, 30 anni di Jugoslavia sotto la Madonnina: Perisic epigone e nemesi

Il quotidiano 'Il Giornale' celebra i 30 anni dall'inizio del processo che portò allo scioglimento della Jugoslavia parlando dei balcanici dell'Inter

"Il calcio, per ultimo, ammaina la bandiera di un territorio che non c'è più. A Bari, la Stella Rossa di Belgrado schiera giocatori di 5 delle 7 repubbliche saranno, e con i futuri meneghini Dejan Savicevic, Darko Pancev, Vladimir Jugovic e sinisa Mihajlovic vince la Coppa Campioni del '91, battendo in finale l'Olympiacos di Papin". E a tre decadi di distanza, sono tanti i calciatori balcanici che militano nel Milan e nell'Inter.