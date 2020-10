Giornale – Verso Inter-Milan, Pioli se la passa meglio di Conte per tre motivi

Mancano pochi giorni al calcio d’inizio di Inter-Milan. Nonostante ciò, la preparazione per entrambe le squadra è ancora in alto mare. Come sottolinea il Giornale di oggi, i due allenatori hanno diverse situazioni da affrontare. Questo il focus: “Conte e Pioli, più che le proprie forze, continuano a studiare più l’avversario nei video prodotti dai rispettivi analisti. Già pressoché deserta per i 16 giocatori convocati dalle rispettive Nazionali, la Pinetina diventata «bolla» è stata ulteriormente svuotata dal Covid e solo venerdì – col rientro dei cileni Vidal e Sanchez e dell’argentino Lautaro Martinez – Conte potrà tirare le somme e decidere la formazione. Non benissimo, ma tant’è. A Pioli va decisamente meglio, perché i casi di giocatori positivi al Covid sono oggi 2 contro 6, perché i nazionali convocati sono 14 contro 16 e perché nessuno deve tornare dall’altra parte del mondo. Giovedì ranghi completi a Milanello: per lui sarà più facile farsi almeno un’idea di chi mandare in campo”.