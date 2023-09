Giornale – Inter-nazionale, Milan no: da qui nasce il disastro derby. Inzaghi rispiega…

Sono passati ormai due giorni dal derby di Milano, ma l'eco continua a sentirsi chiaramente. Del confronto tra Inter e Milan ha parlato anche oggi Il Giornale con un focus su un tema in particolare: "Inter-nazionale: c’è modo e modo di intendere. Leggere e vedere l’ultimo derby di San Siro per capire quanto conti la distinzione. Un’Inter più nazionale che mai nei suoi titolari e un Milan più “stranger in the night” che mai fra titolari e riserve. Sarà il caso ma è finita male, anzi disastrosamente male, per chi non ha un radicato ceppo nazionale e magari conosce il campionato nostro giusto per averne sentito parlare".