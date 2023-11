Giornale – Inter, ora il bello e difficile: inizia il crash test ad alta quota

Proseguire con la stessa media punti di ora non sarà facile per l'Inter, ma questo è l'obiettivo. Nonostante il coefficiente di difficoltà dei prossimi impegni sia sicuramente più alto, come sottolinea anche Il Giornale in edicola questa mattina: "Non solo il bello, ma soprattutto il difficile comincia adesso. Quattro trasferte e altrettante vittorie, senza mai subire gol. Oggi però è un’altra storia, un altro viaggio, non più a Cagliari o a Salerno. Oggi l’Inter fa poca strada, si sposta a Bergamo, ma rischia molto. Crash test ad alta quota. Ma forse più di Inzaghi, che in questi anni un’idea dell’Inter se l’è fatta, ed è un’idea di squadra forte, che raramente stecca le partite che contano, è Gasperini che aspetta risposte importanti. L’Atalanta è quarta per meriti propri o colpe altrui? Sfidare la prima in classifica è il modo migliore per una risposta che valga da prova".