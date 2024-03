Poi sempre in campo, salvo rarissime assenze per infortunio (2 il primo anno, 2 adesso): nessuno in questi 3 anni di Inzaghi ha giocato quanto Lautaro, coppe comprese sono 141 presenze in 147 partite. Facile capire perché sabato il capitano sia rimasto a riposo, poche altre serate in questi anni sono state importanti come quella che l’Inter vivrà mercoledì a Madrid.