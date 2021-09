Il Giornale: “L’Inter produce 100 e raccoglie 10. Calhanoglu sovrastimato. Dzeko…”

Il quotidiano commenta la prestazione in CL dei nerazzurri di Inzaghi che hanno creato diverse occasioni ma non sono riusciti a segnare

Poi spiega le ragioni del momento no dell'Inter che arriva da due pareggi consecutivi, prima quello con l'Atalanta e poi quello contro lo Shakhtar: "Con il Real a San Siro prima e adesso in Ucraina, il difetto più apparente ha trovato una conferma: l’Inter di Simone Inzaghi è in grado di produrre cento e di raccogliere 10. Una volta - per le prodezze di Courtois - può essere merito esclusivo del portiere rivale, due volte diventa un difetto. Specie se poi i protagonisti dalla mira discutibile sono quasi sempre gli stessi, Dzeko in particolare. A uno come il bosniaco non puoi insegnare come si calcia in porta. Perciò qui il tecnico è fuori discussione. Tutt’al più è in discussione la ferocia della squadra di Antonio Conte. Smarrita sia per la perdita secca di Lukaku, sia perché il contributo di Calhanoglu alla causa, sovrastimato all’atto della firma del contratto, non è ancora soddisfacente. A tal punto da fargli preferire Vecino... È il caso di rammendare meglio le smagliature dei singoli reparti. E di prendere atto che Brozovicnon ha un rimpiazzo all’altezza".