Il Giornale – Inter forse stanca, ma i dubbi restano. Handanovic serve un boccone…

L'analisi del quotidiano sulla vittoria dei nerazzurri sul campo del Sassuolo

Primi quindici minuti del primo tempo bene, poi è salito in cattedra il Sassuolo e per l'Inter la gara si è messa in salita. Ci sono voluti i cambi di Inzaghi per dare la sveglia alla squadra e portare a casa 3 punti fondamentali. Il giorno dopo la gara, il Giornale analizza così la vittoria dei nerazzurri: "Decide Dzeko, uno dei pochi, veri fuoriclasse del campionato, per quanto lanciato verso i 36 anni. Non ci sarebbe di che parlarne se in chiusura di primo tempo, l'arbitro Pairetto non avesse giudicato in altro modo l'intervento di Handanovic su Defrel. Il contatto c'è anche qui, ma è differente, più scaltro, sfumato, un incrocio che Handanovic lascia supporre possa essere involontario. Pairetto ci crede, il Var anche. Niente espulsione e Inter salva".