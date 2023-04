Giornale – Inter, la semifinale di Champions permette di non cedere un big a giugno

Il guaio però è che se giochi la finale, la perdi e non ti riqualifichi per i gironi dell’anno prossimo ti restano un pugno di gloria e un buco nel bilancio

Manca sempre meno e cresce l'attesa per il derby di Champions League tra Milan e Inter, con le due squadre che sognano uno storico approdo in finale. Entrambe non devono però distrarsi dall'obiettivo primario, ovvero qualificarsi per la prossima edizione, come scrive oggi Il Giornale: "Un lungo derby che profuma di spareggio, che rischia di annacquare un risultato sportivo ben più importante di un quarto posto, perché la finale di Champions resta da sé è un traguardo.