“In queste ore all’Inter si parla più di futuro che di presente (comprese le voci diffuse da Bloomberg, secondo cui per Zhang ci sarebbero difficoltà nella chiusura dell’accordo con Pimco, per cui tornerebbe d’attualità un rifinanziamento direttamente con Oaktree), ma anche senza alcun “vero” obiettivo da raggiungere, non sarà semplice tenere alta la concentrazione della squadra. Differenza reti, migliore difesa, numero di clean sheet, record di punti dell’Inter (97 nel 2007, con Mancini in panchina) sono traguardi che potrebbero non valere stimolo sufficiente contro avversari che invece da qui a fine campionato hanno moltissimo da giocarsi”.