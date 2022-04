Il Giornale – L’Inter vince e mette pressione alle rivali. Si è riaccesa la luce

La squadra di Inzaghi sembra aver ritrovato la strada e dovrà trovare continuità nelle ultime sette gare di stagione

La vittoria contro il Verona commentata dai quotidiani italiani è raccontata come una rinascita. Anche il Giornale, nell'articolo dedicato alla partita sottolinea: "Con una grande partenza, l’Inter rende semplice un pomeriggio che poteva essere difficile. Verona battuto senza affanni (2-0), nella partita più bella degli ultimi me-si, stilisticamente ben oltre la prova di difesa e carattere data una settimana prima contro la Juventus. La vittoria dell’Inter, che aspetta il 27 aprile per recuperare col Bologna, costringe Napoli e Milan alla replica immediata, e non è detto che sia semplice. Intanto, l’Inter che ha ripreso a correre e a vincere (prima “doppietta” consecutiva del 2022), mette pressione agli avversari, ed è un notevole passo in avanti per chi con 7 punti in 7 partite aveva messo a repentaglio tutta la stagione. È come se all’improvviso si fosse riaccesa la luce: gli esterni che volano e arano le fasce, Brozovic che recupera, dirige e riparte, Dzeko che ritrova il gol, Barella pure e tutta la squadra che torna a martellare l’avversario come fatto fino a prima di Natale".