Giornale – Inter, vincere per esorcizzare l’asterisco che rievoca vecchi fantasmi

Arriverà il momento in cui l'Inter accumulerà una gara da recuperare proprio come due anni fa quando lottava col Milan

Gara importantissima stasera per l'Inter. Simone Inzaghi nella seconda uscita del 2024 non può far altro che vincere, sperando di tenere a debita distanza la Juventus. Prima del volo per l'Arabia Saudita bisognerà archiviare al meglio l'impegno di campionato, per allontanare quantomeno vecchi fantasmi. Si legge su Il Giornale di oggi:

"Stasera l’Inter gioca quindi semplicemente per vincere e tenere la Juventus a distanza, finché può. Poi arriveranno la trasferta in Arabia e lo stop in campionato e allora accanto alla classifica dell’Inter tornerà quell’asterisco che rievoca i fantasmi della volata scudetto 2022, persa contro il Milan. Scongiuri autorizzati, per chi ci crede. Battendo il Monza, Inzaghi obbligherebbe Allegri al doppio successo per centrare il sorpasso, anche se il calendario (Sassuolo in casa e poi a Lecce) una strizzatina d’occhio alla Juventus la concede".