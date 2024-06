Il nerazzurro rischia di stare fuori con la Spagna (l’altro indiziato è Pellegrini) ma solo per motivi tattici, con Cristante in corsa per un posto

Potrebbe non toccare a Davide Frattesi giovedì nella seconda giornata di Euro 2024 contro la Spagna. Lo spiega oggi Il Giornale: "Frattesi ora rischia di stare fuori con la Spagna (l’altro indiziato è Pellegrini) ma solo per motivi tattici, con Cristante in corsa per un posto. Lui non ci pensa. È concentrato a lavorare per la gara con la Spagna".