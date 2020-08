Il Giornale – Inter-Lautaro: è cambiato tutto. Ora si parla di rinnovo e che cifra!

Vita, cuore, battito. Per dirla con una nota battuta comica. E per dirla anche alla maniera di Conte. In fondo davvero Lukaku e Lautaro in questa stagione per lui sono stati vita. Per lui e per l’Inter che si ritrova a poter giocare la finale di Europa League con quei due là. Uno ad un passo dal record di Ronaldo alla prima stagione: ha segnato 33 gol in tutte le competizioni, potrebbe eguagliare il fenomeno. Chiuse il primo anno in nerazzurro a 34 gol. Il belga ci spera tanto. L’altra parte della Lula è l’argentino. In pochi giorni sono cambiate tante cose. La compagna è incinta, ha segnato una doppietta nel momento più utile, nella gara contro lo Shakhtar ed è tornato a brillare come ad inizio stagione. Le voci che parlano di un suo approdo al Barça sembrano essere più lontane. Il Giornale parla di rinnovo fino al 2025 a 6 mln a stagione, più del doppio di quelli attuali.

(Fonte: Il Giornale)