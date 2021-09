Giornale – Il Napoli vola, ma l’Inter incalza: nerazzurri ancora più forti

Il focus del quotidiano a proposito delle cammino dei nerazzurri fino a questo momento

Dalle colonne de Il Giornale arriva il focus sull'inizio di stagione dell'Inter. Queste le considerazioni: "I gol di Dzeko (e Martinez) non possono bastare per dimenticare Lukaku, che da solo poteva vincere le partite. Ma in un’estate in cui nessuno si è davvero rinforzato (forse il Napoli?), l’Inter resta la squadra più forte di tutte, probabilmente anche più di quanto già non fosse lo scorso anno. Il Napoli vola, ma l’Inter incalza. Il Napoli segna tantissimo, ma l’Inter segna di più. Il Napoli ha fatto gol con 10 giocatori, l’Inter con 11".