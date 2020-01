Mercato, il Giornale: “Eriksen all’Inter, aveva ragione Wanda Nara”

Il colpo del mercato invernale ha un nome e un cognome: Christian Eriksen. Il centrocampista danese ha fatto subito il suo debutto con la maglia dell’Inter, e i tifosi nerazzurri non trattengono l’entusiasmo. Il Giornale ripropone le parole di Wanda Nara, tornate attualissime dopo l’arrivo dell’ex Tottenham:

“Christian Eriksen è un giocatore importante, forte, di quelli che non vincono da soli ma che ti aiutano a vincere. Il giocatore adatto per esaltare due attaccanti con l’acuto senso del gol come Lukaku e Martinez, quale che sarà la posizione in campo che alla fine Conte disegnerà per lui. Il giocatore che un anno fa, invocava non già Luciano Spalletti ma addirittura Wanda Nara dal suo pulpito in tv («meglio uno che dia a Mauro 5 palloni buoni a partita, piuttosto che il rinnovo del contratto»). Era il 10 febbraio e il mondo Inter stava andando incontro alla più rumorosa polemica dell’epoca recente“.