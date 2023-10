Giornale – Scommesse, la Procura lavora anche su ipotesi di frode sportiva

La Procura di Torino ha allargato il cerchio. Non soltanto le singole scommesse dei calciatori già coinvolti nell'inchiesta, perché gli inquirenti vogliono capire se c'è dell'altro. Lo spiega nel dettaglio Il Giornale in edicola questa mattina con un lungo focus. Questo il dettaglio: "Si punta a un livello «più alto» di un giro di scommesse e siti illegali sui quali - secondo alcuni ben informati - giocano in parecchi e non solo i calciatori da giorni finiti nel polverone. Un’ipotesi, quella di eventuali profili di frode sportiva, su cui sta ampiamente lavorando la procura torinese, che di certo «non esclude nessun approfondimento» rispetto a eventuali indirizzamenti delle partite.