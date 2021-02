Il Giornale – Suning-Bc Partners: la trattativa non è morta. Mai come nel caso dell’Inter…

In campo l’Inter è una macchina da corsa costruita, modellata a immagine e somiglianza di Antonio Conte. Fuori dal campo, invece, la preoccupazione è palpabile. Mercato bloccato, stipendi pagati in ritardo e una trattativa con Bc Partners arrivata a uno snodo cruciale.

“Per non rischiare di lasciare l’Inter nelle mani di Goldman Sachs con cui si è indebitata, Suning potrebbe dover accettare l’offerta di Bc Partners, l’unica finora ricevuta, per quanto di circa 200/250 milioni inferiore rispetto al miliardo di euro voluto. La trattativa non è morta. Mai come nel caso dell’Inter c’è grande differenza tra proprietà (tutta cinese) e società (tutta italiana, almeno per la parte operativa). E qui la fatica non è solo di Conte, ma anche di Marotta, Antonello e dei loro collaboratori: far sì che club e squadra viaggino su due piani differenti, evitando che la crisi dell’uno possa nuocere al rendimento dell’altra“, riporta il Giornale.

(Il Giornale)