Repubblica – Inter, immediata risposta Suning alla Covisoc: ci sono le garanzie. Bc Partners rilancia

Secondo quanto riporta Repubblica l’Inter è finita sotto la lente della Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche. Ma il club nerazzurro assicura che è in grado di onorare gli impegni finanziari fino a giugno. “È quello che sostiene il gruppo Suning in un documento, scritto in cinese e tradotto in inglese, inviato proprio alla commissione di vigilanza. La Covisoc negli ultimi giorni aveva inviato questionari ai club che attraversano un momento societario delicato. Il censimento ha coinvolto anche la Roma, che di recente ha cambiato proprietà, altre società di Serie A, numerose di B e C. L’Inter è stata fra le prime a rispondere, illustrando la sua situazione economica. Dal rinvio del pagamento degli stipendi, alla situazione generale della liquidità. Da qui a fine anno dovrà sborsare 195 milioni fra compensi dei giocatori, rate per l’acquisto dei cartellini e interessi. Entro novembre dovrà rinegoziare i due bond da 375 milioni complessivi con scadenza nel 2022“.

Intanto gli Zhang lavorano per la cessione di quote di capitale

Come sottolinea il quotidiano, il fatto che la proprietà abbia assicurato di poter far fronte agli impegni finanziari, non significa che non cerchi soldi. Anzi. “In Cina gli Zhang continuano a lavorare per la cessione di quote di capitale. Nonostante Suning abbia fatto sapere di considerare interrotta la trattativa con BC Partners, l’offerta del fondo londinese è comunque arrivata a Nanchino. Dai 750 milioni iniziali di valutazione complessiva, ritenuti pochi da Suning, la società di private equity potrebbe salire, puntando a rilevare la quasi totalità delle quote. In pista ci sono anche gli svedesi di Eqt, che a Milano hanno una sede, gli americani di Ares, quelli di Fortress (specializzati in crediti deteriorati) e i dhabensi di Mubadala“.

(Repubblica)