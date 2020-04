Il Giornale – Ripresa campionato, tra le ipotesi quella di fare tamponi a tappeto

Come se le polemiche non fossero già tante. La questione dei tamponi tiene banco in Italia. Anche i medici e gli infermieri a lungo non hanno potuto farli e c’era chi si lamentava, almeno sui social, su tamponi ai giocatori. Nell’Assemblea di Lega di oggi si parlerà anche di “un’ipotesi che prevede tamponi per tutti i giocatori, isolamento fino al risultato e, in caso di negatività, di tutti i calciatori, dello staff tecnico e del personale, si potrebbe riprendere l’attività e di conseguenza il campionato“, scrive il Giornale. Il rischio della polemica infinita è dietro l’angolo.

(Fonte: Il Giornale)