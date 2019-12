Giornale – Tensione attorno all’Inter? Conte utilizza la tecnica di Mourinho

Dopo il pareggio con la Fiorentina, nel post partita, Conte si è soffermato sulla lettera pubblicata dal Corriere dello Sport e sulle dichiarazioni dell’Ordine dei Giornalisti. Secondo il Giornale per un motivo preciso:

“Un Conte a livelli di guardia, insomma, che potrebbe essere giustificato solo se avesse deciso di emulare Mourinho che, ogni volta che saliva la tensione attorno alla squadra, spostava il tiro volutamente su altri obiettivi. E Antonio sembra allinearsi: arriva la Juve? Il problema è chi ha voluto metterlo contro Agnelli e gli ultrà bianconeri che non lo vogliono più tra le stelle dello Stadium. L’Inter si fa ribaltare a Dortmund? Il problema è la rosa ristretta e la società che deve darsi una mossa sul mercato. L’Inter vanifica la fuga e va fuori dalla coppa? Il problema è la stampa che manca di rispetto perché un giornale pubblica una lettera non gradita al tecnico…”.

“Speriamo per i nerazzurri che sia una strategia vincente. Anche perché adesso c’è da evitare che l’Inter vada ancora una volta in letargo invernale, come succede da troppe stagioni, persino in quelle iniziate benissimo, ma con una specie di maledizione degli anni dispari. Due anni fa con Luciano Spalletti in panchina e un brillante primo posto difeso fino alla 16.a giornata con un pari (0-0) in casa della Juve, prima di scivolare pesantemente a San Siro contro l’Udinese (1-3) alla 17.a per ritrovarsi terzi e iniziare la parabola discendente. E quattro anni fa con Mancini alla guida e un primato durato fino alla 18.a giornata, prima di pagare il doppio ko interno con Lazio e Sassuolo”, aggiunge il quotidiano.