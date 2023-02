Giornale – Inter, torna il vero Lukaku. Questa l’unica nota stonata. È meglio che…

L'analisi del quotidiano dopo la vittoria dell'Inter nell'andata degli ottavi di Champions

Gianni Pampinella

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, il Giornale analizza la prestazione della squadra di Inzaghi. "Vince anche l’Inter, ed è triplete italiano. Dopo Pioli e Spalletti, anche Inzaghi centra il successo nell’andata degli ottavi di Champions. Vedremo al ritorno, ma per ora gli altri stanno peggio di noi. C’è una squadra che soffre e rischia e segna col suo giocatore più atteso, Romelu Lukaku, al primo gol importante della sua avventura-bis in nerazzurro. Cross di Barella, testa di Big Rom, palo a portiere battuto, ma tap-in proprio del belga: gol e festa nerazzurra".

"Stavolta i due litiganti di Genova godono insieme e con loro tutta la squadra e Inzaghi in panchina. Dicendo che fino a quel momento era Onana il migliore in campo, si fa una fotografia non severa ma giusta. Lo stile resta approssimativo, ma l’efficacia è totale. Onana para con le ginocchia e con le mani, con i piedi e con il corpo. Ma sempre si salva sui contropiede del Porto, velenosi e ripetuti, in un secondo tempo con l’Inter spinta alla ricerca rischiosa della vittoria".

"È notte di Lukaku e non di LuLa, perché capitan Lautaro stecca un’altra volta un appuntamento europeo. Parte con Dzeko al fianco, arriva con Lukaku. Ma il risultato è lo stesso, non la prende mai. In partenza, Inzaghi vorrebbe aggredire, ma lo frena proprio il timore di rischiare. E così la sfida nasce ibrida, con l’Inter che macina palloni molto più lentamente di quanto servirebbe e il Porto che si adatta, ben contento che si ragioni e non si debba fare correre veloce il pallone. L’arbitro serbo Jovanovic fatica a controllare il nervosismo dilagante, appena le squadre si scuotono dal lungo torpore iniziale. L’Inter reclama un rigore per un presunto pestone a Darmian, il Porto contesta un fischio a Otavio lanciato in attacco".

"Piovono cartellini più o meno giusti, ma a un quarto d’ora dalla fine è sacrosanto quello che manda negli spogliatoi prima del tempo proprio Otavio, al secondo giallo per un intervento fuoritempo su Calhanoglu, avanzato con l’ingresso in regia di Brozovic, nell’ultimo spicchio di partita. Alla fine, fatti i conti, l’unica nota stonata è un altro litigio fra compagni di squadra, questo trasmesso direttamente in eurovisione. Protagonisti, già a metà del pt, Onana e Dzeko, riedizione del faccia a faccia di Genova fra Lukaku e Barella. Qualcosa non funziona ed è meglio che qualcuno rimedi al più presto".

(Il Giornale)