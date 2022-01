Il Giornale – Inter, 120 mln dagli sponsor fino al 2025. Anno di uscita Suning?

L'emissione di un nuovo bond da 415 milioni di euro potrebbe avere dei risvolti riguardo il futuro societario dell'Inter

"Intrigante la vicenda bond. Le acque finanziarie nerazzurre hanno vissuto momenti difficili e rifinanziare un bond non significa esserne usciti. L’ipotesi di allungare fino al 2027 può avere diversi significati: non ultima la possibilità che il governo cinese abbia lasciato tempo a Suning per una cessione che, in tempi brevi o meno, potrebbe comunque essere sul tavolo (...). Per avvalorare la ritrovata stabilità, l’Inter ha segnalato che, da qui al 2025, dagli sponsor prevede di ricavare circa 119 milioni fino al 2025. E siccome 2025 è anno che compare spesso nel gossip sugli orizzonti nerazzurri, meglio segnarselo sul calendario".